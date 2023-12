Tomēr viss nav tik rožaini. Ar laiku Krievija ir sākusi arvien vairāk izjust sankciju sekas, ņemot vērā izolāciju no bagātākajām un mūsdienīgākajām pasaules ekonomikām, kas deva būtisku atbalstu Krievijas valstij un sabiedrībai līdz kara sākumam. Palīdzējuši divi faktori – ir sarukuši ieņēmumi no naftas un gāzes, kas sastādīja teju pusi no Krievijas valsts budžeta, kā arī - importa preces, kas īpaši nepieciešamas Krievijas uzņēmumiem (it īpaši militārajā nozarē), teju vairs nav pieejamas.