Lielākajiem tirdzniecības centriem Rīgā stājušās spēkā izmaiņas darba laikā

Tostarp, piemēram, tirdzniecības centrs "Origo" Ziemassvētkos kā arī Vecgada dienā, 31.decembrī, strādās no plkst.10 līdz 20, savukārt Otrajos Ziemassvētkos, 26.decembrī, tirdzniecības centrs būs atvērts no plkst.10 līdz 21. Jaungada dienā, 1.janvārī, "Origo" būs slēgts.

Vienlaikus "Origo" telpās esošais lielveikals "Rimi Hyper", kas ierasti strādā no plkst.7 līdz plkst.24, 26.decembrī - no plkst.7 līdz 24, 31.decembrī - no plkst.7 līdz 21, savukārt 1.janvārī "Rimi Hyper" strādās no plkst.10 līdz 22.