Baltijā pērn noslēgti uzņēmumu M&A darījumi 1,5 miljardu eiro vērtībā

Līdzīgi kā iepriekšējos gados, arī 2023. gadā teju puse no darījumiem, kuros iesaistīti Baltijas uzņēmumi vai investori ir bijuši tā sauktie iekšzemes darījumi. No visiem 218 darījumiem, 81 darījumā abas puses (pircējs un pārdevējs) pārstāvēja vienu un to pašu valsti, bet 24 darījumos uzņēmumu pircēji bija no kādas citas Baltijas valsts.