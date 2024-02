“Putnu fabrika Ķekava” pabeigusi reorganizāciju

AS “Ķekava Foods” ir daļa no AB Akola group, kas kopš pērnā gada decembra ir koncerna “Linas Agro Group” jaunais nosaukums. Uzņēmumus AS “Putnu fabrikas Ķekava”, SIA “Lielzeltiņi”, SIA “Broileks” un SIA “Cerova” 2013. gadā iegādājās “Linas Agro Group”. Līdz šim katram uzņēmumam bija sava funkcija. SIA “Cerova” pieder putnu inkubators, SIA “Broileks” un SIA “Lielzeltiņi” - putnu mītnes, papildu tam SIA “Lielzeltiņi” ražo arī kombinēto lopbarību.