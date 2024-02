Madonas tautas slēpojums pulcējis ap 400 dalībnieku

Tam sekoja galvenās sacensību ieskaites - teju 300 slēpotājiem septiņu kilometru, 15 kilometru un 30 kilometru ieskaitēs, startējot ar kopīgu startu. 102 dalībnieki startēja RITC septiņu kilometru tautas distancē, kur par ātrāko kopvērtējumā kļuva Valts Skujiņš no Babītes, Leo Bilāns no Siguldas novada Sporta skolas un Nils Lībietis no "N&I SkiLV Club". No sievietēm ātrākā trasē bija Kate Skujiņa, otrā - Ariana Tribisa no Krāslavas novada Sporta skolas, bet trešā - Patrīcija Rutka no Gulbenes.