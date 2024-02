Vairums Latvijas iedzīvotāju neseko sava pensijas plāna sniegumam, liecina aptaujas dati

Aptaujas dati liecina, ka visbiežāk savas pensijas uzkrājuma apjoms neinteresē jauniešiem vecumā no 18 līdz 29 gadiem. Kļūstot vecākam un jo sevišķi pēc 40 gadu vecuma sasniegšanas, pieaug arī interese par regulāru pensijas plāna ienesīguma monitoringu. Tikai 17 % no visiem respondentiem zina gan savu pensijas uzkrājuma apjomu, gan regulāri seko līdzi izvēlētā plāna ienesīgumam. Visbiežāk tie ir iedzīvotāji vecumā no 50 līdz 59 gadiem.