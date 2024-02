Noskaidrots, no kurām valstīm pērn Rīgu apmeklējuši visvairāk tūristu

No Rīgas mērķa tirgiem visstraujākais pieaugums – par 38% ir viesiem no Somijas, par 30% no Zviedrijas un Polijas. Visvairāk pilsētu apmeklējuši viesi no Lietuvas (12%), Igaunijas (12%), Vācijas (8%), Somijas (8%) un Lielbritānijas (8%). 980 000 no viesiem dzīvojuši viesnīcās un nedaudz virs 200 tūkstošiem – dzīvokļos.