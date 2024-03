Latvijas apavu zīmols "WIMS" laidis klajā jaunu kolekciju Holivudas zvaigznēm

Jaunā kolekcija tapusi iedvesmojoties no spožākajām Holivudas “zelta laikmeta” zvaigznēm. Zvaigznes, kas bijušas pielūgtas, apbrīnotas, nereti arī nīstas. “Ar mūsu jauno kolekciju gribu iedrošināt sievietes būt ne tikai stipras, atbildīgas, labas mammas, sievas, kolēģes un draudzenes, bet arī ikdienā ienest dzīvē mazliet vairāk viegluma, rotaļīguma un sievišķības. Un pats galvenais – nebaidīties būt spilgtām, tādām, uz kurām atskatās. Ne velti šīs kolekcijas iedvesmu guvu Holivudas “zelta laikmeta” sievietēs, kas ar visu savu šķietamo trauslumu un sievišķību spēja sevi pierādīt industrijā, kurā tolaik noteikumus izteikti diktēja vīrieši. Mēs varam daudz no viņām mācīties,” norāda zīmola WIMS īpašniece Sanita Avotiņa.

Līdz šim WIMS savā sortimentā piedāvājis tikai apavus, taču jaunajā kolekcijā būs iespējams iegādāties arī šobrīd tik aktuālās ādas korsetes un asimetriskus svārkus, kas sniegs iespēju radīt nokomplektētu koptēlu (angl. “full look”). Jaunajā kolekcijā būs pieejamas gan augstpapēžu, gan “kitten heels” silueta kurpes, pavasara zābaki ar vaļējiem purngaliem un, protams, nemainīgi aktuālās gladiatoru sandales uz masīvas zoles (gan īsās, gan garās versijas). Šogad īpaši padomāts arī par dažādiem apavu aksesuāriem – ādas siksnām, kas ierasto apavu modeli palīdz transformēt līdz nepazīšanai piešķirot tam citu siluetu un noskaņu. Ikvienu no apavu un apģērbu modeļiem būs iespējams iegādāties dažādās krāsās un rakstos. Apavi un apģērbi radīti no augstvērtīgas un kvalitatīvas ādas, kas nāk no Itālijas.