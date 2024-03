Siliņa: Ja šīs Saeimas laikā nodokļu izmaiņas būs, tad tās būs šogad

Attaisnoto izdevumu par maksātāja un viņa ģimenes locekļu kvalifikācijas paaugstināšanu, specialitātes iegūšanu, izglītības iegūšanu, par medicīnas un ārstniecisko pakalpojumu izmantošanu un veselības apdrošināšanas prēmiju maksājumiem apdrošināšanas sabiedrībām piemēro no 1994.gada, tas ir, kopš spēkā stājies likums "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli".

FM informē, ka 1994.gadā attaisnoto izdevumu apmērs bija 90 lati gadā par izglītību un 60 lati gadā par medicīnu plus 30 lati par katru ģimenes locekli. No 1995.gada tika noteikts ierobežojums, ka ziedojumu un dāvinājumu summa nedrīkst pārsniegt 20% no maksātāja gada apliekamā ienākuma. Attaisnoto izdevumu limiti periodiski tikuši pārskatīti, pēdējo reizi attaisnoto izdevumu limiti tika pārskatīti 2017.gadā un stājās spēkā 2018.gadā.