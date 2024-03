Pērn 19 krimināllietās pieņemti attaisnojoši spriedumi

Vēl piecās lietās kriminālprocess izbeigts sakarā ar prokurora atteikšanos no apsūdzības, no kurām divos gadījumos tas notika, jo tiesas izmeklēšanā tika atklāti jauni apstākļi, bet divos gadījumos ņemta vērā Augstākās tiesas (AT) Senāta judikatūra un viena gadījumā pēc noskaidroto apstākļu precizēšanas iztiesāšanas gaitā.