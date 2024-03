Arī pēc nesaskaņām ar Rīgas domi "Sirin Development" turpinās attīstīt loģistikas centrus lidostas apkārtnē

"Tas ir liels zemes gabals, lielas investīcijas un, protams, visi grib zināt, kas tur notiks un kāda infrastruktūra, tostarp piebraucamie ceļi, tur būs vajadzīgi. Mēs gājām arī uz Satiksmes ministriju. Pēc tam, kad mums atteica īpašumtiesību reģistrācijā, mēs gājām arī pie lidostas un jautājām, kas ir nepieciešams lidostai. Mēs tam esam iztērējuši ļoti daudz laika un nevienā brīdī neviens mums neteica, ka neko no jūsu plāniem nevajag, šis ir stratēģiskas nozīmes zemes gabals un valsts to neatdos, jo tas ir vajadzīgs lidostai. Nekā tāda nebija! Kopš 2022.gada mēs neko par to nedzirdējām un neredzējām nevienā dokumentā," uzsvēra Kuzavs.