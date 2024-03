Eiropas Savienība slēdz gaisa telpu Turcijas aviokompānijai, kuru faktiski pārvalda Krievija

Somijas iestādes bija pirmās, kas sāka izmeklēšanu pret “Southwind Airlines”, galu galā aizliedzot lidojumus no Antālijas uz Helsinkiem, raksta “Turism Guncel”. Vācu tabloīds “Bild” ziņo, ka šis uzņēmums, kas dibināts neilgi pēc Krievijas un Ukrainas kara, formāli atrodas Antālijā, bet visas trīs tā lidmašīnas un ievērojama daļa darbinieku uz turieni tika pārcelti no Krievijas “Nordwind Airlines”. Pēdējā savukārt pieder tūrisma operatoram “Pegas Touristik”. “Southwind Airlines” plānoja sākt lidojumus no Turcijas uz Berlīni, Diseldorfu un citām Vācijas pilsētām.