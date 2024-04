Baltijā inovatīvais apzīmogošanas rīks eZīmogs+ mākonī jau pieejams dokumentu pārvaldības sistēmā “DocLogix”

“Vērtējot visdažādākos biznesa procesus, var secināt, ka ne vienmēr tajos ir nepieciešams uzņēmuma vadītāja vai darbinieka paraksts. Tomēr drošība un tiesiskā noteiktība nepieciešama vienmēr. To var nodrošināt ar organizācijas zīmogu digitālā vidē – eZīmogu,” produkta izstrādes nepieciešamību komentē LVRTC ePakalpojumu daļas klientu vadītāja Vita Apse. “Elektroniskais zīmogs apliecina dokumenta vai jebkuras citas datnes piederību organizācijai un tāpat kā drošs elektroniskais paraksts apliecina arī to, ka dokumenta saturs pēc apzīmogošanas nav mainīts. Tas uzņēmumiem ir īpaši svarīgi, jo to parakstītie apliecinājumi un citi dokumenti ne vienmēr tiek izsniegti tikai vienai personai – daudzos gadījumos tos saņem pavisam cits adresāts. Šis adresāts jau no apzīmogotās datnes saprot, ka datne ir konkrēta uzņēmuma apzīmogota. Ja salīdzinām to ar dokumentu, ko paraksta darbinieks, tad saņēmējam nav obligāti Uzņēmuma reģistrā vai statūtos jāpārliecinās, kura persona drīkst parakstīt šādus dokumentus. eZīmogs atšķirībā no eParaksta nav piesaistīts konkrētai personai, bet gan uzņēmuma reģistrācijai. Šādā veidā tiek saglabāta juridiskas personas un to darbinieku atbildība par pieņemtajiem lēmumiem, vienlaikus pasargājot to identitāti. Uzņēmuma vadība var kontrolēt, kuram no darbiniekam tiek sniegta piekļuve eZīmogam. Vēl būtiski akcentēt: līdzko dokuments ir apzīmogots, tajā tiek saglabāta katra veiktā izmaiņa un uzreiz ir iespējams pārbaudīt, vai, piemēram, izrakstītajā rēķinā kāds nav pašrocīgi mainījis datus. Līdz ar to eZīmogs būs īpaši parocīgs ikdienas rutīnā – sagatavojot izziņas, rēķinus, apliecinājumus un daudzus citus dokumentus. Kad nododam automašīnu servisā, telefonu garantijas remontā, saņemam maksājuma apliecinājumus bankā vai analīzes no laboratorijas, tad nav būtiski, kurš servisa, bankas vai laboratorijas darbinieks tos paraksta, jo svarīgs ir tikai dokumenta autentiskums un pierādāmā saikne ar uzņēmumu. Nobeigumā arī jāuzsver, ka apzīmogotam dokumentam ir neapšaubāms juridisks spēks.”