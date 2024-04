British American Tobacco iecelts jauns vadītājs Baltijas valstīs

"Mūsu dati apliecina, ka Latvijas iedzīvotāji pēdējo gadu laikā ir būtiski mainījuši tabakas lietošanas paradumus un dara to, iespējams, visstraujāk ne tikai Eiropā, bet arī pasaulē. Proti, redzam arvien pieaugošu interesi par bezdūmu tabakas izstrādājumiem un tabakas karsēšanas ierīcēm. Protams, ir nedaudz mulsinoši, ka normatīvā regulējuma līmenī Latvijā tiek sperti soļi, lai ierobežoti pieeju bezdūmu produktiem,” norāda M.Baltess.

Jaunais uzņēmuma vadītājs uzsver: “Reaģējot uz pārmaiņām iedzīvotāju paradumos esam atvēruši jaunu pētniecības centru. Tāpat redzam, ka tā ir jaunā realitāte un arvien lielāka sabiedrības daļa izvēlas alternatīvos produktus. Piemēram, Zviedrija ar nikotīna spilventiņu izplatību ir sasniegts zemākais smēķētāju līmenis pasaule – proti, tikai 5,6%. Vienlaikus, Latvijā faktiski šī produktu kategorija un aromātiskie karsējamie produkti būs aizliegta no 2025.gada 1.janvāra. Ņemot vērā šos izaicinājumus, es ceru uz konstruktīvu un produktīvu sadarbību gan ar likumdevējiem, gan politiku izstrādātājiem, lai sekmētu kopējo sabiedrības un valsts mērķu sasniegšanu.”

Šobrīd karsētās tabakas tirgus Latvijā veido 15,1% no kopējā tabakas tirgus, no kuriem 11,5% ir "British American Tobacco" produkti "NEO", "VEO", KENT for GLO.