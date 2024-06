Kandidāts un kondicionieri. Kā Lietuvā apturētu biznesu pārstūrē uz Latviju

Kad aizdomu dēļ par sankciju pārkāpšanu Lietuvas prezidenta kandidāta ģimenei beidzās gaisa kondicionieru eksports no Lietuvas uz it kā Kirgizstānu, viņi to pārcēla uz Latviju – un bez problēmām turpināja. Neviens īsti nevar atbildēt, kāpēc tas ir iespējams.