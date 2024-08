“Esmu darbā, kas sniedz drošību''

Tā ir liela priekšrocība, ka, jau uzsākot studijas, ir iespēja būt praksē aptiekā, veicot vienkāršus darbus. Sabīne stāsta: “Var iepazīt aptieku, vērot kolēģus, mācīties no viņiem, un pamazām veidojas tādas zināšanu un pieredzes “mežģīnes”, kā raksta elementi viens otru papildina – jo vairāk zini, jo vairāk vari izdarīt. Neatsverams šai laikā bija “Mēness aptiekas” kolēģu atbalsts, palīdzība un iedrošinājums, tāpēc joprojām esmu tajā pašā aptiekā, kurā studiju laikā apguvu praktiskās iemaņas. Tikai nokļūstot aptiekas vidē, saproti, ko šis darbs nozīmē, vai tu to vēlies un vari. Man ir paveicies ar kolēģiem un vadītāju – guvu fantastisku pirmo iespaidu un emocijas par profesiju. Paldies kolēģiem, ka jau no pirmās dienas iedrošināja, ticēja, atbalstīja, dalījās zināšanās un pieredzē, neskopojās ar savu laiku un padomiem. Vienmēr to paturēšu prātā, lai kādreiz arī savas zināšanas nodotu tālāk.”