Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs mainījis nosaukumu

"Šobrīd, ņemot vērā mūsu iestādes nosaukuma pirmo vārdu "Rīga", vismaz puse pacientu iestādi uztver kā vienu no Rīgas domes institūcijām, līdzīgi kā Rīgas 1.slimnīcu vai kādu no Rīgas sociālā dienesta centriem," skaidro centra valdes priekšsēdētāja Sandra Pūce. Viņa norāda, ka, iestādes nosaukumā nomainot vārdu "Rīga" pret "nacionālais", tiek uzsvērta centra nozīmība visas valsts mērogā, kā arī tas, ka iestādē atgūst veselību cilvēki no visas Latvijas, un arī tās struktūrvienības neatrodas tikai Rīgā.