“Xiaomi 14T” un “Xiaomi 14T Pro” – augstākā līmeņa fotogrāfijas, šokējošas mākslīgā intelekta izdarības

“ Xiaomi 14T ” un “ Xiaomi 14T Pro ” ne tikai labi fotografē, bet arī fantastiski filmē. Ir divi filmēšanas režīmi. Standarta, kuru ieslēdzot var izvēlēties speciālu kinematogrāfiska stila funkciju “Master Cinema”, kas fiksē plašu gaismu un ēnu spektru, kas savukārt palielina attēlu krāsu dziļumu un piesātinātību. Un funkcija “Movie”, kuru izmantojot tiek iegūts attēls ar malu attiecību 2,39 : 1, kā arī darbojas tādi režīmi kā “Cinematic Blur”, kas rada attēla izplūšanas efektu, un režīms “Rack Focus”, kas visu filmēšanas laiku maina fokusu no viena video dalībnieka uz otru. Tas ļoti noderēs filmējot divu, atšķirīgā attālumā no kameras sēdošu cilvēku sarunu.

Aiz loga ir 2024. gads, tāpēc nav brīnums, ka “Xiaomi 14T” un “Xiaomi 14T Pro” nāk ar noderīgu, universālu un jaudīgu mākslīgā intelekta rīku komplektu. Ir pieejamas tādas fotogrāfiju apstrādes funkcijas kā “klips” (no fotogrāfijām izveidota mini filma), “kolāža” (dažādi plakāti) “dzēšgumija” (varat izdzēst sevi no fotogrāfijas, varat izdzēst citus), “māksla” (dažādas uzjautrinošas un krāsainas detaļas), kā arī jauninājumi, kas parādījās uzreiz pēc telefonu prezentācijas Berlīnē, – “MI portrets” un “MI filma”. Piemēram, “MI portrets” ir nepieciešamas 25–35 vienas personas portreta fotogrāfijas, kuras tiek apstrādātas, lai jūs redzētu dažādas sevis versijas, – kādas tik varat iedomāties, un visdažādākajos sižetos, kādus tik vien vēlaties. Režīms noraida diezgan daudz fotogrāfiju, atzīstot, ka tās ir sliktas kvalitātes, tāpēc ir atkal jāfotografē un jāaugšupielādē. Tiesa, apstrāde notiek ilgi – ilgāk par pusotru stundu, taču rezultāts ir interesants, es pat teiktu šokējošs, varbūt pat biedējošs, ja aizdomājas par faktu, ka pieejamās iespējas var izdomāt izmantot tie, kuriem ir ļauni nodomi. Pēc būtības tā ir neīstu fotogrāfiju ražošanas “mašīna”. Portreta fotogrāfija džungļos vai uz Mēness? Nekādu problēmu! Process norit ilgi tāpēc, ka mākslīgais intelekts ilgi analizē jūsu seju, mācās to izmantot. Labā ziņa, ka mākslīgais intelekts pēc jūsu sejas analīzes vairākas fotogrāfijas (saskaņā ar uzrakstīto pieprasījumu, vēlmi) ģenerē ātri – tas ir minūšu, ne vairs stundu jautājums.