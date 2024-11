Izejvielas krabju nūjiņām "Syfud" iepērk no ASV, Taizemes, Indijas un Vjetnamas, lašus kūpināšanai ievedīs no Norvēģijas, nākotnē tos varētu iepirkt arī Islandē, Lielbritānijā un Fēru salās. Galvenie eksporta tirgi ir Vācija, Francija, Itālija, Spānija un citas Eiropas Savienības valstis, notiek sarunas arī ar partneriem ASV. Šobrīd rūpnīcā strādā nepilni 200 darbinieku. Ražošanas paplašināšanai un vēl divu jaunu rūpnīcu izveidei būtu nepieciešami vēl apmēram 600 darbinieki, kurus pašlaik meklē.

“Daļa darbinieku jau tagad ir no Lietuvas, taču man šķiet, ka diemžēl mums neizdosies izbēgt arī no trešo valstu darbaspēka. Tas atkarīgs no tā, cik sekmīga būs personāla komplektācija tepat uz vietas, kā arī no valsts likumiem. Tā varētu būt Ukraina, Vidusāzija, Indija,” “TV Kurzeme” norāda Ambrazevičs.