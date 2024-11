Haier X11 veļas mašīna: jauns standarts veļas mazgāšanai

Ultra Fresh tehnoloģija: kā tā darbojas un kādēļ tā ir unikāla

Īpaša Haier X11 modeļa priekšrocība ir Ultra Fresh tehnoloģija, kas risina vienu no biežākajām problēmām: slikto aromātu, kas rodas drēbēm ilgāku laiku pēc mazgāšanas beigām atrodoties veļas mašīnā. Mitrums var izraisīt nepatīkamus aromātus un veicināt pelējuma rašanos, taču Haier Ultra Fresh tehnoloģija to novērš ar progresīvu ventilācijas un žāvēšanas sistēmu - tā aktīvi novada lieko mitrumu no tvertnes un mazgāšanas līdzekļa atvilktnes. Šī tirgū unikālā sistēma nodrošina tīrību pēc katras mazgāšanas reizes gan veļas mašīnai, gan arī jūsu drēbēm.