31 gads valodu kursiem International House Riga-Satva – 31% atlaide mācībām.

Kursi pieejami gan klātienē Rīgā, gan tiešsaistē visā Latvijā, sniedzot iespēju mācīties no jebkuras vietas. Individuāla pieeja, starptautiski kvalificēti pasniedzēji un efektīva mācību metodika nodrošina, ka ikviens students sasniedz savus mērķus.

Valodu skola IH Rīga-Satva, kas darbojas jau kopš 1993. gada, ir viena no vadošajām valodu skolām Latvijā. Šajos gados IH Rīga-Satva valodu kursos mācījušies vairāk nekā 25 000 audzēkņu, un darbinieki no vairāk nekā 200 uzņēmumiem. Skola ir daļa no International House World Organization (IHWO) tīkla, kas apvieno 140 mācību centrus visā pasaulē.