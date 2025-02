Apritējuši trīs gadi kopš dzērienu iepakojuma depozīta sistēmas ieviešanas

Šodien aprit trīs gadi, kopš Latvijā darbojas dzērienu iepakojumu depozīta sistēma. Šajā laikā sistēma piedzīvojusi būtisku izaugsmi – depozīta iepakojumu atgriešanas rādītājs ir pieaudzis no 62% 2022. gadā līdz 83,3% 2024. gadā, savukārt to iedzīvotāju skaits, kas ir apmierināti ar depozīta sistēmas darbību, attiecīgajā periodā ir pieaudzis no 69% līdz 89%. Kopumā trīs gadu laikā iedzīvotāji sistēmā nodevuši jau 1,1 miljardu tukšo depozīta iepakojumu, bet, salīdzinot ar 2022. gadu, pērn sistēmā nodots gandrīz divreiz vairāk taras.