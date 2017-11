«BlackRock Solutions» par 1,182 miljoniem eiro nodrošinās Latvijas Bankas finanšu risku pārvaldību

Centrālās bankas preses sekretārs Jānis Silakalns atzīmēja, ka Latvijas Bankas finanšu (valūtu un zelta) ieguldījumi 2016.gada beigās sasniedza 5,8 miljardus eiro, kas ir Latvijas valsts pamatbudžetam līdzvērtīgs apmērs un par trešdaļu vairāk nekā Lietuvas un Igaunijas centrālo banku ieguldījumi kopā. Savukārt Latvijas Bankas atjaunošanas brīdī valūtu un zelta ieguldījumu apmērs bija 58 reizes mazāks - apmēram 100 miljoni eiro.

«Prasmīgi pārvaldīti ieguldījumi rada peļņu, no kuras lielākā daļa tiek ieskaitīta valsts budžetā. Pēdējo piecu gadu laikā Latvijas Banka ir nopelnījusi 186 miljonus eiro, no kuriem valsts budžetā ieskaitīti 143 miljoni eiro, kas gandrīz divas reizes pārsniedz Lietuvas un Igaunijas centrālo banku peļņas ieskaitījumus to valsts budžetos kopā. Kopš darbības atjaunošanas Latvijas Banka no peļņas valsts budžetā kopumā ieskaitījusi 368 miljonus eiro. Lai droši pārvaldītu šos vairāku miljardu ieguldījumus, Latvijas Banka izmanto finanšu risku pārvaldības sistēmu,» teica Silakalns.

Viņš atzīmēja, ka finanšu risku pārvaldības nozarē labu reputāciju iemantojusī ASV kompānija «BlackRock Solutions, Inc.» izvēlēta kā šī pakalpojuma sniedzējs atklātā konkursā. Paredzēts, ka pakalpojumi tiks sniegti piecu gadu periodā par kopējo summu 1,182 miljoni eiro.

Silakalns skaidroja, ka sistēma nodrošina ieguldījuma portfeļu uzturēšanu un to analīzes iespējas, dažādas finanšu risku analīzes metodes ar detalizāciju finanšu instrumentu līmenī, vērtspapīru analīzi pēc to kredīta reitingiem, ar finanšu risku analīzes metodēm integrētu ieguldījumu portfeļu peļņas analīzi, datu piegādi un uzturēšanu, finanšu instrumentu datu aktualizāciju katru dienu, ieguldījumu portfeļu un to ienesīguma un riska parametru simulācijas stresa scenārijus, kā arī sniedz iespēju veikt ieguldījumu portfeļu riska un ienesīguma simulācijas vēl pirms ieguldījumu veikšanas.

«BlackRock Solutions, Inc.» nodrošinās Latvijas Bankas datu izvietošanu un apstrādi speciālā datu centrā, kuram ir augstākā līmeņa aizsardzība pret dažādiem riskiem. Šo sistēmu Latvijas Banka sāks izmantot no 2018.gada 1.marta.

Šobrīd šos pakalpojumus Latvijas Bankai sniedz ASV kompānijas «Wilshire Associates Inc». izveidotā un uzturētā finanšu risku pārvaldības sistēma, kas izmaksu ziņā ir līdzvērtīga «BlackRock Solutions, Inc.» piedāvātajai finanšu risku pārvaldības sistēmai, atzīmēja Silakalns.

Kopumā Latvijas Banka pārvalda aktīvus vairāk nekā 16 miljardu eiro apmērā, tostarp kopš valsts pievienošanās eirozonai Latvijas Bankas aktīvi pieauguši par aptuveni 10 miljardiem eiro.