Govs liemeņa iepirkuma cenas pērn decembrī Latvijā bija par 23,5% zemākas nekā vidēji ES

ZM norāda, ka govs liemeņa vidējā cena Latvijā pērn decembrī bija 223,18 eiro par 100 kilogramiem, savukārt ES - 291,64 eiro. Savukārt teles liemeņa vidējā iepirkuma cena Latvijā pērn decembrī bija 233,76 eiro par 100 kilogramiem, kas ir par 40% mazāk nekā vidēji ES, kur tā pērn decembrī bija 390,06 eiro par 100 kilogramiem. Buļļa liemeņa iepirkuma cena vidēji Latvijā pērn decembrī bija 265,54 eiro par 100 kilogramiem, kas ir 30,9% mazāk nekā vidēji ES, kur buļļa liemeņa iepirkuma cena decembrī bija 384,23 eiro par 100 kilogramiem.

ES vidējā liellopu gaļas cena decembrī salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi ir palielinājusies par 0,4%, turpretī gada laikā tā ir kāpusi par 4,3%. Tikmēr ES liellopu gaļas ražošana kritusies par 0,1%. Tādejādi tirgū ir sasniegts noturīgs līdzsvars.

Vienlaikus liellopu gaļas eksports ES kopumā ir audzis par 11,8%, sasniedzot 707 tūkstošus tonnu. Tas ir noticis, pateicoties tādiem galamērķiem kā Filipīnas, kur bijis 78% pieaugums, Honkonga, kur eksports audzis par 57%, Turcija - 37% pieaugums un Izraēla - 9% pieaugums. No svarīgākajiem eksporta galamērķiem kritums bijis uz Libānu, kurp eksports ir sarucis par 10%.

ZM atzīmē, ka ES liellopu gaļas imports ir samazinājies par 7,6%. Turpina samazināties imports no Brazīlijas, kas sarucis par 18%. Imports samazinājies arī no Austrālijas - par 21% -un no Jaunzēlandes - par 16%. To kompensē importa pieaugums no Argentīnas - par 15,6%, Urugvajas - par 7,6% un ASV - par 5,5%.