Laikraksts: Ārzemēs arvien biežāk tiek viltoti Latvijas zīmoli

Piemēram, šogad jau divus kopēšanas gadījumus konstatēja apģērbu un dizaina lietu zīmola «Zvēru dārzs» īpašnieki. Atdarināts arī Latvijā radītā modes zīmola «Qoo Qoo» dizains.

Zīmola «Zvēru dārzs» izstrādātāja, grafiķe Kitija Role pastāstīja, ka Slovākijā kāds puisis pārzīmējis viņas zvēru zīmējumus no plakāta un pēc tam ar tiem tirgojies. Oriģinālie plakāti maksā astoņus eiro, taču viltotājs savus darinājumus pārdeva par teju desmitkārtīgu cenu - 70 eiro. «Viņš pat bija uzņēmis video, kā pārzīmē, un publicējis to savos sociālajos tīklos. Mēs viņam uzrakstījām draudzīgu vēstuli, ka tas nav forši un tā nedrīkst – visiem šiem darbiem ir autortiesības,» stāsta Role. Slovāks izņēma visus ierakstus no sociālajiem tīkliem un atvainojās, skaidrojot, ka esot atradis manus darbus internetā bez atsauces uz autoru, taču veids, kā viņš pārzīmēja, liecināja, ka viņš to darījis no plakāta.

Otrs kopēšanas gadījums nupat konstatēts Indonēzijā, kur pamanīti ļoti līdzīgus «Zvēru dārza» zīmola spilvenus kādā interjera un dizaina veikalā. Zīmējumi bijuši viens pret viens, uzdrukas sliktā kvalitātē, kas liecina, ka izmantotas internetā pieejamās bildes, kas ir zemākas izšķirtspējas. «Indonēzija tāpat kā Ķīna ir pavisam cita pasaules daļa, un iespējas aizsargāt savu radīto ir salīdzinoši nelielas. Faktiski es neko nevaru iesākt. Varu rakstīt un teikt, ka tas nav labi, bet tas arī viss,» «Latvijas Avīzei» pastāstīja Role.

Preču zīmes «Zvēru dārzs» aizsardzība patlaban darbojoties tikai Latvijas teritorijā. Ir uzsāktu reģistrācija arī Eiropā, bet tas esot «visai ilgs process, nenotiek tik ātri».

Arī modes zīmola «QooQoo» radītāja Aļona Bauska konstatējusi savu dizainēto apģērbu atdarinājumus. «Mums tika atsūtītas bildes no kaut kādiem Kambodžas tirgiem ar mūsu dizaina izstrādājumu. Arī «ebay» redzēti Ķīnā ražoti mūsu apģērbi. Tāpat arī Londonā redzēts kaut kāds Ķīnas izstrādājums, kas ir viens pret vienu atdarināts «QooQoo» dizains,» laikrakstu informēja Bauska.