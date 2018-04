Lidostā «Rīga» neizjūt «Lufthansa» streiku ietekmi

Starptautiskajā lidostā «Rīga» šodien nav novērota nekāda ietekme no Vācijas aviokompānijas «Lufthansa» notiekošajiem streikiem citviet Eiropā, apstiprināja lidostas pārstāve Laura Karnīte.

Viņa norādīja, ka lidosta «Rīga» arī nav saņēmusi informāciju, ka «Lufthansa» šodien plāno atcelt reisus uz un no Rīgas.

«Lidosta «Rīga» šobrīd nav saņēmusi informāciju, ka streika dēļ būtu plānots atcelt «Lufthansa» reisus uz un no Rīgas. Mums nekādas ietekmes šobrīd nav, visi reisi lido, kā plānots,» teica Karnīte, piebilstot, ka pasažieri ir aicināti sekot līdzi aktuālajai informācijai par lidojumiem lidostas mājaslapā.

Kā ziņots, vairāki desmiti tūkstoši pasažieru Eiropā otrdien saskārušies ar ceļošanas traucējumiem, jo aviosabiedrības «Lufthansa» un «Air France» skāruši streiki, kas ietekmējuši vairākas Eiropas lidostas.

Vācijas nacionālā aviokompānija «Lufthansa» bijusi spiesta atcelt 800 no ieplānotajiem 1600 lidojumiem, tostarp 58 tālos reisus, ņemot vērā Vācijas sabiedriskajā sektorā strādājošo, tostarp lidostas darbinieku, streiku, kas tiek rīkots no plkst.5 līdz plkst.18 (no plkst.6 līdz plkst.19 pēc Latvijas laika).

Otrdienas brīdinājuma streiks skāris Vācijas lielāko - Frankfurtes - lidostu, kā arī citas lidostas, tostarp Minhenes, Ķelnes/Bonnas un Brēmenes lidostas.

Tikmēr Francijā gaisa satiksmi būtiski traucējis šīs valsts nacionālās aviokompānijas «Air France» darbinieku streiks, kura dēļ aviokompānija atcēlusi katru ceturto lidojumu.

Lidsabiedrības darbinieki jau rīkojuši streikus 22.februārī, 23.martā, 30.martā, 3.aprīlī un 8.aprīli, kā arī plāno streikot 17., 18., 23. un 24.aprīlī.