Dēlis, airis un bizness

"Mūsu politika atšķiras no citām SUP kompānijām - mēs strādājam ar mazām grupiņām - astoņiem līdz desmit cilvēkiem katrā. Ja ir lielāks pasākums, tad tiek nodrošināti papildu instruktori - tā, lai būtu viens uz katriem 10 klientiem. Tas klientiem rada lielāku drošības sajūtu un uzlabo komunikāciju. Mēs to ieviesām pēc tam, kad pagājušogad biju pabeidzis starptautiskus SUP instruktoru kursus."