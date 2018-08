Aicinām apmeklēt Rīgas svētkus 11. novembra krastmalā 18. un 19. augustā!

Sestdien, 18. augustā, no plkst. 13.00 līdz pat 23.15 rīdzinieki un pilsētas viesi aicināti uz Rīgas svētku centrālo pasākumu 11. novembra krastmalā - UZ RĪGU! Nokļūt Rīgā var visdažādākajos veidos - tās ir mazas takas un lielas ātrgaitas šosejas, mazas upītes un plašas jūras, un gaisa kuģu ceļi augstu virs mākoņiem. Šogad 11. novembra krastmala pārtaps par daļu no Rīgas lidostas, ļaujot svētku apmeklētājiem ielūkoties noslēpumainajā un ceļotājiem neredzamajā Starptautiskās lidostas “Rīga” ikdienā.

Plkst. 13.00 svētkus ievadīs lidostas tehnikas parāde , kurai sekos Latvijā pazīstamu mākslinieku priekšnesumi: plkst. 14.00 uz skatuves kāps hiphopa izpildītājs OZOLS , plkst. 15.00 muzicēs jaunā folka grupa JAUNO JĀŅU ORĶESTRIS . Programmas turpinājumā, plkst. 16.00 uz centrālās skatuves kāps etnoroka grupa LAIMAS MUZYKANTI , plkst. 17.00 notiks motociklistu sacensību “Rīgas kauss 2018” uzvarētāja apbalvošana, bet tūlīt pēc tam klausītājus priecēs IVO FOMINS . Svētku programmu ar saviem priekšnesumiem kuplinās arī Rīgas draugi no ārvalstīm – plkst. 14.40 un 16.40 svētku apmeklētājus priecēs Taipejas jauniešu tautas sporta grupa no Taivānas , bet plkst. 15.40, 17.40 un 19.40 kopīgi varēsim vērot ielu teātra “V.O.S.A. Theatre” (Prāga, Čehija) uzstāšanos.

Vistālāk braukušie viesi 11. novembra krastmalā uzstāsies plkst. 18.00 – UZ RĪGU! savu sniegumu atveduši Rīgas draugi – bundzinieku grupa TAGO no Korejas Republikas un folkmūzikas grupa MONTEMAR no Čīles. Vakara programmas turpinājumā uz Rīgas svētku centrālās skatuves kāps pārstāvji no abām mūsu kaimiņvalstīm – plkst. 19.00 muzicēs grupa SVJATA VATRA no Igaunijas, bet plkst. 20.00 uzstāsies grupa DADDY WAS A MILKMAN no Lietuvas.