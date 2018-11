Tehnoloģiju un robotikas aktualitātes - Elektronikas dienā 2018

Elektronikas dienas 2018 pirmajā daļā norisināsies ikgadējais konkurss Jaunais elektroniķis. Konkursā vairāk kā 140 jaunieši demonstrēs savas prasmes, no izsniegtajām detaļām salodējot elektronisku vadības shēmu kuģa modelim. Divarpus stundās izgatavotie darbi pēc konkursa tiks izlikti interesentu apskatei. Kamēr jaunieši darbosies darbnīcā, pasākuma apmeklētāji varēs iepazīties ar elektronikas pulciņu pēdējo gadu veikumu audzēkņu darbu izstādē. Paralēli Rīgas Tehniskajā koledžā norisināsies profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu meistarības konkurss “Elektroniķis 2018”.

Pasākuma kulminācija būs robotu sacensības divās disciplīnās, kas sāksies plkst.13.00. MiniSumo robotu cīņās līdz puskilogramam smagi, autonomi roboti centīsies izstumt viens otru no sacensību ringa. Savukārt Līnijsekotāju roboti mēģinās pēc iespējas ātrāk izbraukt izveidoto sacīkšu trasi.

Par elektronikas zināšanu sniegtajām bezgalīgajām iespējām un to, kā ideju pārvērst pelnošā biznesā stāstīs latviešu jaunuzņēmuma «Gamechanger Audio» pārstāvji, kuru izstrādātais ģitāras pedālis PLUS Pedal ir izpelnījies vairāku pazīstamu mūziķu atzinību. To izmanto leģendārās britu rokgrupas «Pink Floyd» mūziķis Rodžers Voterss un «Red Hot Chili Peppers» ģitārists Jošs Klinghofers.