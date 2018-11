Atspēkojam piecus populārākos mītus par eParakstu!

Lai gan visdažādākie rīki, sākot no paroles un lietotājvārda, līdz par internetbankas piekļuves rīkiem, mūsdienās nodrošina iespēju veikt gan darbības ar naudu, gan pieteikšanos dažādiem e-pakalpojumiem, tāpat kā klātienē, tāpat arī elektroniskajā vidē ir darbības, kuras var veikt tikai apliecinot identitāti ar personu apliecinošu dokumentu un paužot gribu ar pašrocīgu parakstu.

Aktīvākie eParakta lietotāji tiešām ir komersanti, iestāžu un organizāciju vadītāji, kuri paraksta gan līgumus, gan vēstules un atbildes uz iesniegumiem, gan cita veida dokumentus. Tomēr ir virkne dzīves situāciju, kurās eParaksts ikvienam no mums var palīdzēt veikt kādu darbību, saņemt pakalpojumu vai noslēgt darījumu neizejot no mājas un pat nepieceļoties no krēsla.