Novērsta iespaidīga afēra - 23 tonnu nelegālu plastmasas atkritumu ievešana Latvijā

Pārbaudes, kurās konstatēti pārkāpumi, veiktas pārvadājumiem, kuri Latvijā ieradušies Ventspils ostā. Atkritumu pārvadājumi ceļojuši uz Latviju no Zviedrijas un Norvēģijas.

Kā norāda Vaļuma, VVD novērsis "iespaidīgu afēru", kurā no Zviedrijas ievestos atkritumus bija paredzēts uzdot par Latvijas teritorijā savāktiem, tādējādi mākslīgi palielinot mūsu valstī savākto un reģenerēto atkritumu daudzumu. Atkritumus tika plānots norādīt par Latvijā savāktiem un tad nodot pārstrādei Latvijā, lai saņemtu dabas resursu nodokļa maksāšanas atbrīvojumu, izvairoties no nodokļu nomaksas. "Tādējādi tiktu apkrāpta Latvijas valsts, izvairoties no nodokļu nomaksas," skaidroja pārstāve.