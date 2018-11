Igaunijas medmāsas saņems piemaksas par darbu brīvdienās un naktīs

No nākamā gada 1.aprīļa medicīnas māsu darba samaksas stundas likme par darbu no plkst.22 līdz plkst.6 rītā Igaunijā būs par 5% augstāka, bet no 2020.gada 1.aprīļa par 10% tiks palielināta stundas likme par darbu brīvdienās.