Pētījums: katram trešajam Latvijas iedzīvotājam nācies aizņemties, lai nomaksātu rēķinus

Aizmiršana ir visbiežāk minētais iemesls rēķinu neapmaksāšanai laikā, kam seko līdzekļu trūkums.

Lai samaksātu rēķinus, cilvēki aizņemas naudu ne tikai no finanšu iestādēm, bet arī no draugiem un radiniekiem. Šie neoficiālie aizdevumi veido lielu daļu ekonomikas – teju 40% eiropiešu aizdod naudu draugiem un ģimenei. Latvijā pēdējos 12 mēnešos 42% iedzīvotāju ir aizdevuši naudu draugiem un ģimenei (Igaunijā - 44%, Lietuvā - 39%).

Eiropas lielākais kredītu pārvaldības uzņēmums Intrum ir publiskojis jaunu European Consumer Payment Report (Eiropas patērētāju maksājumu pārskatu), pamatojoties uz aptauju, kurā atbildes snieguši 24 398 Eiropas patērētāji.

Intrum, kas katru dienu saskaras ar 250 000 patērētāju–aizņēmēju visā Eiropā, arvien augošās ekonomikas apstākļos saskata atšķirību pieaugumu. Kaut arī arvien vairāk eiropiešu katru mēnesi spēj ietaupīt naudu, pieaug arī to cilvēku skaits, kuriem jāaizņemas nauda, lai apmaksātu rēķinus vai nopirktu nepieciešamās lietas saviem bērniem.

Divos gados (salīdzinot 2018. gadu ar 2016. gadu) to Eiropas iedzīvotāju, skaits, kam ik mēnesi ir izdevies ietaupīt, ir palielinājies no 50% līdz 59%, bet mazākums, kam nepieciešams aizņemties, lai nomaksātu rēķinus, kopš 2015. gada ir procentuāli pieaudzis katru gadu – no 15% līdz 20%.

Latvijā kopš pagājušā gada ir samazinājusies vidējā naudas summa, ko iedzīvotāji pēdējo 6 mēnešu laikā aizņēmušies, lai samaksātu rēķinus - no 402 eiro 2017. gadā uz 325 eiro 2018. gadā (abās pārējās Baltijas valstīs tā ir palielinājusies – Lietuvā no 447 eiro 2017. gadā uz 518 eiro 2018. gadā, bet Igaunijā – no 720 eiro 2017, gadā uz 965 eiro 2018. gadā).

Tajā pašā laikā IKP pieaugums Eiropas Savienībā 2017. un 2018. gadā atspoguļojas arī mājsaimniecību ietaupījumos. Ik mēnesi uzkrājumus veic 42% Latvijas respondentu, un ikmēneša ietaupījumi ir pieauguši vairāk nekā 2,5 reizes – no 44 eiro 2017. gadā līdz 118 eiro 2018. gadā.

Tas pats attiecas arī uz Lietuvu, kur 55% iedzīvotāju katru mēnesi spēj ietaupīt (ikmēneša ietaupījumu apjoms ir palielinājies no 67 eiro 2017. gadā līdz 174 eiro 2018. gadā), un Igauniju, kas šajā ziņā ir Baltijas čempione – ar 62% iedzīvotāju, kuri var ietaupīt katru mēnesi (mēneša ietaupījumu apjoms Igaunijā ir palielinājies no 94 eiro pagājušajā gadā līdz 201 eiro 2018. gadā).

Rezultāti arī liecina, ka vairāk nekā puse no aptaujātajiem patērētājiem vēlas, kaut skolā būtu vairāk iemācījušies par mājsaimniecību finansēm, un vairāk nekā 7 no 10 vecākiem, kam jau ir nepilngadīgi bērni, apgalvo, ka skolās bērniem vajadzētu vairāk mācīt par to, kā pārvaldīt mājsaimniecības finanses.

Ilva Valeika, Intrum vadītāja Baltijas valstīs, norāda: "Mūsu ikdienas pieredze un secinājumi šajā aptaujā liecina, ka finanšu disciplīna nav tikai Latvijas iedzīvotāju problēma, un arī lielākajā daļā Eiropas valstu iedzīvotāji atzīst nepieciešamību vairāk izglītot gan sevi, gan bērnus, lai varētu veikt finansiāli pareizas izvēles.