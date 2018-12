Apbalvoti biznesa ideju konkursa “Ideju kauss 2018” uzvarētāji

Pirmo vietu un 7000 eiro naudas balvu idejas realizēšanai ieguva Denisa Moskaļenko un Ilzes Kalpišas biznesa ideja “Diegu Meistars”. Idejas autori piedāvā ikvienam izveidot mākslas darbu no diega. Biznesa idejas pamatā ir “Dari pats” komplekts, kas sastāv no diega spolītes un rāmja ar sanumurētiem āķīšiem. Tas lietojams tikai ar autoru izstrādātu unikālu algoritmu, kas darbojas speciāli šim nolūkam izveidotā lietotnē. Tajā klients augšupielādē attēlu, no kura vēlas izveidot mākslas darbu, un lietotne piešķir diega vēršanas secību precīzai šai attēla atveidošanai rāmī.