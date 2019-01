AS “Latvijas Gāze” informē par jaunajiem dabasgāzes tarifiem mājsaimniecībām

2019. gada 1. janvārī stājās spēkā izmaiņas mājsaimniecībām noteiktajos dabasgāzes tarifos. Līdz 2018. gada 31. decembrim mājsaimniecību ikmēneša kopējais maksājums bija atkarīgs tikai no patēriņa apjoma un spēkā esošajiem tarifiem par patērēto dabasgāzi (mainīgā daļa). Bet no 2019. gada 1. janvāra ir ieviesta sadales sistēmas operatora AS “Gaso” fiksētā maksa par pieslēgumu. Tādējādi turpmāk kopējo maksājumu par dabasgāzi veidos divas daļas – mainīgā un fiksētā.