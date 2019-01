Ierobežojot atbalstu elektroenerģijas ražotājiem, "Winergy" sola vērsties starptautiskā tiesā pret Latviju

"Pašlaik izvērstā cīņa pret valsts atbalsta saņēmējiem, nenodalot zaļās elektroenerģijas ražotājus, kam valsts atbalsts ir attaisnojams un nepieciešams, no tiem, kas elektroenerģijas ražošanā izmanto dabasgāzi, rada būtiskus zaudējumus AER nozarei un Latvijas ekonomikai kopumā, un faktiski ir nepārprotams signāls privātajiem investoriem atturēties no turpmāku investīciju veikšanas un līdzdalības pie klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumiem. Viens no priekšnosacījumiem privātā kapitāla piesaistei ir valsts reputācija un investoru uzticība. Ja valsts ar nepārdomātu rīcību sagrauj investoru uzticību, tā zaudē reputāciju," teikts vēstulē.