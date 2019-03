Kas jāzina par mūsdienīgu dušas sistēmu un kā izvēlēties labāko?

Dīvaini, taču vēl aizvien, izraugoties dušas sistēmu, attieksme pret to lielākoties ir nevērīga. Taču no vannas istabas tās mūsdienu lietotājs gaida patiešām daudz – ne tikai iespēju komfortabli nomazgāties, bet arī relaksēties un atgūt spēkus pēc darba dienas rūpēm. Tāpēc, dzirdot viedokli, ka dušas sistēma ir tikai „galviņa, no kuras tek ūdens”, viņš izbrīnā paceļ uzacis.