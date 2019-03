Linkaits: Ministrijai būs rūpīgi jāizvērtē dotāciju piešķiršana sabiedriskā transporta pakalpojumiem Rīgā

Tikmēr Ušakovs pauda, ka Rīgas dome ir atvērta ministra izteiktajām idejām. "Vienlaikus jāatzīmē, ka finansējums šiem projektiem tika piedāvāts ar nosacījumu atteikties no Skanstes tramvaja projekta. Savukārt piedāvājumam atteikties no Skanstes tramvaja Rīgas dome nevar piekrist. Protams, es ar izpratni uztveru Linkaita kunga pilsonisko pozīciju pret šo projektu, ko viņš konsekventi uztur, taču, ja skatāmies uz pilsētas tālāko attīstību un novērtējam to darbu, kas jau ieguldīts, es nevaru piekrist no tā atteikties," sacīja Ušakovs.