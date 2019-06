Elbā pēc sadursmes ar konteinerkuģi nogrimst vēsturisks 19. gadsimta burukuģis

Raidsabiedrība NDR vēsta, ka kuģa pasažieriem ļoti paveicies, jo notikušajam par aculieciniekiem nejauši kļuvuši ugunsdzēsēji, kas atradās izsaukumā netālu no notikuma vietas. Visi pasažieri izglābti, taču pieci no viņiem guvuši ievainojumus. Pats burukuģis pašlaik ir nogrimis Elbā, taču ugunsdzēsēji to nostiprinājuši ar metāla trosēm, lai tas neieslīd vēl dziļāk upē.