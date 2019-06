Ik minūti pasaulē tiek iegādātas vismaz miljons pudeļu, no kurām 90% vēlāk piesārņo dabu

Plastmasas pudeles visbiežāk tiek ražotas no polietilēnteraftalāta (PET). Lai dabā sadalītos, tam nepieciešami aptuveni 400 gadu. No ģeoloģiskā skatupunkta 400 gadi nav nemaz tik daudz. To kā argumentu izmanto daudzi cilvēki, kuri norāda, ka “pudeles tāpat sadalās, un nav nepieciešams, lai tas notiktu mūsu dzīves laikā”. Tomēr šādai pieejai ir divi būtiski trūkumi.