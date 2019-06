Jūnija otrajā nedēļā būtiski pieaugušas cenas vairākām pārtikas preču kategorijām

Centra dati liecina, ka lielākais cenu pieaugums gada laikā bija sīpoliem - trīs reizes, proti, no 0,38 eiro kilogramā līdz 1,14 eiro kilogramā, kartupeļiem - 2,1 reizi, proti, no 0,38 eiro kilogramā līdz 0,8 eiro kilogramā, kā arī galda bietēm - 2,1 reizi, proti, no 0,34 eiro līdz 0,72 eiro kilogramā.

Vienlaikus galviņkāpostiem cenas gada laikā augušas par 42% - no 0,55 eiro līdz 0,78 eiro kilogramā, banāniem cenas palielinājušās par 29% - no 1,22 eiro līdz 1,57 eiro kilogramā, ievestajām zemenēm, tostermaizei un kviešu miltiem - par 27%, lielogu dzērvenēm spainītī - par 26% - no 3,18 eiro litrā līdz 4,02 eiro litrā, piena šokolādei "Ekstra" - par 25% - no 1,1 eiro līdz 1,38 eiro par 100 gramiem, bet apelsīniem - par 23% - no 1,11 eiro līdz 1,37 eiro kilogramā.

Agroresursu un ekonomikas institūta (AREI) Lauksaimniecības tirgus veicināšanas daļas vadītāja Ingūna Gulbe skaidroja, ka pagājušā gada sausuma dēļ dārzeņu ražas Latvijā bija mazākas un to krājumi beidzās agrāk. Līdz ar to šā gada jūnija sākumā pamatā tirdzniecībā Latvijā bija importa dārzeņi, tostarp sīpoli no Ēģiptes, kāposti no Maķedonijas un Polijas, burkāni no Izraēlas un kartupeļi no visas Eiropas. Arī augļi un ogas bijuši ievestie, tostarp zemenes pamatā bija no Grieķijas, bet vietējās zemenes bija iespējams iegādāties tikai vienā lielveikalu ķēdē. Ķiršiem un krūmmellenēm, lai gan bija akcijas, cenas šogad bija augstākas nekā pirms gada.

Gulbe skaidroja, ka miltu cenu kāpums ir skaidrojams ar pagājušā gadā pasaulē pieaugušajām graudu cenām. Vienlaikus maizes cenas kāpums ir saistīts ne tikai ar miltu sadārdzināšanos, bet arī arī citu resursu cenu kāpumu. Tāpat maizes cepēju vidū ir ļoti liela konkurence, tāpēc ilgstoši tika turētas zemas cenas.

Pēc centra datiem, būtiski samazinājušās tikai dažu citrusaugļu cenas. Būtiskākais cenu samazinājums gada laikā bijis mandarīniem - par 34% - no 2,25 eiro kilogramā līdz 1,49 eiro kilogramā, citroniem - par 25% - no 2,43 eiro kilogramā līdz 1,83 eiro kilogramā, bumbieriem - par 23% - no 1,54 eiro kilogramā līdz 1,19 eiro kilogramā, saulespuķu eļļai un biezpienam ar tauku saturu 9% - par 17% - attiecīgi no 2,23 eiro litrā līdz 1,84 eiro litrā un no 4,84 eiro kilogramā - līdz 4,02 eiro kilogramā, kā arī kafijas pupiņām - par 14% - no 15,68 eiro kilogramā līdz 13,42 eiro kilogramā un kefīram ar tauku saturu 2% - par 13% - no 1,11 eiro litrā līdz 0,97 eiro litrā.