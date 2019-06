Labākais veids, kā mazgāt augļus un dārzeņus

Pirms dārzeņa vai augļa mazgāšanas būtu jāpārliecinās, ka paša rokas ir gana tīras. Nav nekādas jēgas tos mazgāt, ja pēc tam baktērijas uz tiem no rokām nokļūst atkal. Kad rokas ir tīras, var sākt mazgāt augli vai dārzeni. Vislabāk to darīt zem tīra ūdens strūklas vai ūdens bļodā. Ja tas ir kāds sakņaugs, piemēram, burkāns, tad vislabāk tā mazgāšanā izmantot cietu birstīti, lai atbrīvotos no zemes, kas ap to aplipusi.