ASV un Irānas konflikta ietekmē pieaug zelta cenas

"Zelts ir bijis viens no šīs nedēļas lielākajiem stāstiem, vērtīgā metāla cenai pārsniedzot 1400 ASV dolārus par unci pirmoreiz gandrīz sešu gadu laikā," sacīja tirdzniecības grups IG vecākais tirgus analītiķis Džošua Mahonijs.

ASV prezidents Donalds Tramps piektdien paziņoja, ka apturējis triecienus Irānai, ņemot vērā to, ka to rezultātā varētu iet bojā 150 cilvēki, kas būtu "nesamērīgi" liels upuru skaits prettriecienam pēc bezpilota lidaparāta notriekšanas.

Virknē tvitera ierakstu Tramps norādīja, ka naktī uz piektdienu ASV bijušas gatavas dot triecienus trim dažādiem objektiem Irānā, taču desmit minūtes pirms operācijas sākuma viņš to apturējis.

Irāna ceturtdien notrieca ASV bezpilota lidaparātu netālu no stratēģiski nozīmīgā Hormuza šauruma. ASV Aizsardzības ministrija apgalvoja, ka lidaparāts notriekts starptautiskajā gaisa telpā un tas bijis "neprovocēts uzbrukums". Irāna savukārt apgalvoja, ka bezpilota lidaparāts pārkāpis tās gaisa telpu, par ko tai esot neapgāžami pierādījumi, turklāt lidaparāta fragmenti izcelti no tās teritoriālajiem ūdeņiem.

Naftas cenu palielināšanos pagājušajā nedēļā izraisīja uzbrukumi tankkuģiem netālu no Hormuza šauruma.

Eiro vērtība pret ASV dolāru piektdien pieauga no 1,1289 līdz 1,1322 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,2702 līdz 1,2696 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 107,27 līdz 107,60 jenām par dolāru.