Ienesīga nozare, ko nedrīkst monopolizēt, jeb depozīta sistēmas iespējamā ēnas puse

Papīra maisiņi – daudzi domā, ka tas ir ļoti ekoloģiski un videi draudzīgi, bet patiesībā – jebkurš iepakojums kaitē dabai. Svarīgi aizdomāties par to, ko mēs neredzam, piemēram, par iepakojuma ražošanu un piegādi. Tas taču arī rada kaitējumu dabai.

Tas arī ir tas, kas būtībā rada to kaitējumu dabai. Mūsdienās, tajā skaitā arī Eiropas Savienībā, liela uzmanība tiek pievērsta iepakojuma dzīves ciklam no izejvielu ražošanas brīža līdz to pārstrādei vai atkārtotai izmantošanai.