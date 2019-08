Tamužs un Būde gatavi pārdot savas "Eco Baltia" akcijas, bet ne "par grašiem"

Pēc tam, kad maijā "Eco Baltia" padome izteica neuzticību koncernā ietilpstošās "Eco Baltia vide" valdei par to, kādā veidā uzņēmums izveidojis kopuzņēmumu "Tīrīga" (iepriekš zināms kā "CREB Rīga") kopā ar atkritumu apsaimniekotāju "Clean R", lai piedalītos Rīgas atkritumu apsaimniekošanas konkursā, akcionāri nav panākuši vienošanos par tālāku rīcību, teica Tamužs.

Jautāts, kā redz turpmāko notikumu attīstību "Eco Baltia", Tamužs atklāja, ka abi ar Būdi esot gatavi izstāties no akcionāriem, taču process notiek "ļoti smagnēji". "Un atkal - mums ir akcionāru līgums. Mums jau ir bijuši divi trīs "precinieki", bet pašās beigās kaut kas notiek. Vai nu ERAB izdara kaut ko, vai nu Simanovičs, un potenciālajam investoram visa šī ņemšanās vienkārši apnīk un viņš aiziet," izteicās Tamužs.

Tamužs uzsvēra, ka tagad ir vēl viens potenciālais investors no Lietuvas, uz kuru "skatās ar lielām cerībām". Viņaprāt, svarīgākais ir arī Simanoviča būšana koncerna uzņēmumu pārvaldē. Ja jaunais investors iegūs 53% "Eco Baltia" kapitāla un tiks mainīts akcionāru līgums, tad, iespējams, viņš arī gribēs mainīt koncernā ietilpstošo uzņēmumu vadītājus. "Taču Simanovičam ir ļoti labi tā, kā ir tagad. Tādēļ es ļoti cerīgs par to, ka iznākums būs labs, neesmu," teica uzņēmējs.

Savukārt Simanovičs aģentūrai LETA pastāstīja, ka "Eco Baltia grupā" ir izveidota profesionāla korporatīvās pārvaldības struktūra visos līmeņos un skaidri definētas atbildības un pienākumi katrai no pusēm. Skaidri esot arī noteikts, kādos jautājumos ir nepieciešams padomes akcepts un kādi jautājumi ir risināmi un lemjami "Eco Baltia grupas" vai uzņēmumu valžu līmenī.

"Mātes kompānijas padomei proaktīvi tiek sniegta visa informācija arī par operatīvās vadības ikdienas būtiskākajiem jautājumiem, kā arī par investīciju projektu attīstību un gaitu. Diemžēl šī visbiežāk ir vienvirziena komunikācija, un atgriezeniskā saikne no atsevišķu padomes locekļu puses neseko," izteicās Simanovičs.

Simanovičs uzsvēra, ka apgalvojumi, ka tiek kavēta investoru piesaiste, lai akcionāri, kuri nevēlas vai nespēj konstruktīvi strādāt, varētu savas uzņēmuma daļas pārdot, ir nepatiesi. Viņš norādīja, ka situācija ir pretēja, atzīmējot, ka pērn gan Tamužam, gan Būdei, gan "Eco Baltia" komandītsabiedrībai "Otrajam Eko fondam" no starptautiska investora tika izteikts piedāvājums daļu izpirkšanai, bet viņi šo iespēju atteica. "Turklāt šādi piedāvājumi vairāku gadu laikā bijuši vairāki, bet nevienu no tiem viņi nav izmantojuši," piebilda Simanovičs.

"Varu tikai atkārtoties, ka gan es kā akcionārs, gan kā uzņēmuma vadītājs un arī visa operatīvās vadības komanda ir atvērta konstruktīvai sadarbībai ar visiem akcionāriem un padomes locekļiem, lai situācijai rastu noregulējumu. Tas ir svarīgi gan no uzņēmuma attīstības un konkurētspējas viedokļa, gan arī tāpēc, ka mūsu grupas uzņēmumos strādā vairāk nekā 750 cilvēki un ikviens no uzņēmuma akcionāriem arī ir līdzatbildīgs par to, lai mūsu darbinieki varētu strādāt stabilā uzņēmumā ar skaidru, vienotu ilgtermiņa stratēģiju," sacīja Simanovičs.