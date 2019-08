Lietuvas eksperti: Jaunā piena pārstrādes rūpnīca Igaunijā palielinās konkurenci Baltijā

Savukārt Lietuvas piena pārstrādes uzņēmumi, kas lielā mērā iepērk pienu no Latvijas un Igaunijas, atzinuši, ka no lielās rūpnīcas nebaidās un uzskata, ka tā beigu beigās palielinās jēlpiena ražošanu Baltijas valstīs.

Viena no Lietuvā lielākajiem piena pārstrādes uzņēmumiem "Rokiškio sūris" vadītājs Daļus Trumpa BNS teicis, ka konkurence Baltijas valstīs šajā sektorā ir liela, tādēļ jauna spēlētāja paradīšanās neko nemainīs, ja nu vienīgi veicinās piena ieguvi.

Arī piena pārstrādes uzņēmuma "Vilkyškiu pienine" vadītājs Gintars Bertašus sacījis, ka no konkurences nebaidās nedz ražošanā, nedz izejvielu iepirkšanā.

Trumpa uzsvēra, ka neviena kompānija nevar maksāt vairāk, kā saņem par savu produkciju, bet tas, cik tā saņem, ir atkarīgs no darba efektivitātes un cenām ārējos tirgos.

Piena un pārtikas rūpniecības konsultāciju kompānijas "clal.it" dati liecina, ka pērn Lietuva visvairāk piena importēja no Latvijas - 307 900 tonnu, no Igaunijas ievestas 140 600 tonnas piena, bet no Polijas - 8300 tūkstoši tonnu.