Kariņš: jāpilnveido valsts iepirkumu procedūras

Pats premjers uzskata, ka situāciju varētu risināt, prasot detalizētākas atskaites no valsts pasūtījumu saņēmējiem par projektos izlietotajiem līdzekļiem. Tāpat valstij būtu jāprasa arī pilnīgāka nodokļu nomaksa līdz pat apakšuzņēmējiem ķēdes apakšā, domā politiķis. Kariņam aizdomīgi šķiet, ka lielajos valsts iepirkumos nepiedalās ārvalstu būvuzņēmumi.

Arī iekšlietu ministrs Sandris Ģirģens intervijā LTV "Rīta panorāmai" pauda viedokli, ka sāktā izmeklēšana apliecina, ka iepirkumu sistēmā ir nepieciešamas izmaiņas. Pēc viņa vārdiem, finanšu un ekonomisko noziegumu, liela daļa no kuriem saistīti ar būvniecību, rezultātā valsts budžetam aiziet garām miljards eiro, līdz ar to tā esot viena no galvenajām Latvijas problēmām.