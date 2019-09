Mājīgumam jau it kā nevajag daudz – lai nebūtu ne par siltu, ne pārāk auksti. Un, lai laime būtu pilnīga, risinājumam jābūt vienkārši lietojamam, drošam un lētam ekspluatācijā. Tādam, kura klātbūtni mājinieki pat nepamana. Galu galā, par siltumu arvien aizdomājamies tad, kad tā pietrūkst, vai tad, kad tā ir par daudz.

Protama lieta, ka ir nepieciešama tāda apkures sistēma, kuras vadības bloks pieļauj atsevišķu siltuma padeves kontroli katrai telpai, kura, protams, saņems temperatūras datus arī no tieši šai telpā izvietota sensora.

Bet, par laimi, arī sarežģītām lietām mēdz būt eleganti un no lietotāja viedokļa vienkārši risinājumi – Uponor Smatrix Pulse tieši šim mērķim ir radīts! Sistēma sastāv no vadības bloka, komunikācijas moduļa un vairākiem termostatiem un izpildmehānismiem katrai telpai.

Ar individuālu temperatūras iestatījumu katrai telpai sistēmas iespējas vēl neaprobežojas – īpaša uzmanība pievērsta gan vadības ērtumam, gan energotaupīgiem un viediem temperatūras maiņas algoritmiem – Uponor Smatrix Pulse App aplikācijas lietošana būs pa spēkam katram, kurš lieto viedtelefonu (tātad, droši varam teikt, ka teju jebkuram), savukārt, vadības bloka autobalansēšanas funkcija reaģēs uz apstākļu izmaiņām daudz ātrāk, nekā jebkura releju sistēma un tādējādi ietaupīs ievērojamu daudzumu enerģijas. Vēl vairāk – laikam ejot, sistēma pati iemācīsies, ka pa dienu, kad neviena nav mājās, nav nepieciešams uzturēt tik augstu telpu temperatūru, un sasildīs telpas līdz iestatītajām temperatūrām tikai īsi pirms mājinieku pārnākšanas no dienas gaitām, tai pašā laikā nepieļaujot pārmērīgu telpu atdzišanu, kā tas notiktu pilnīgas apkures atslēgšanas gadījumā.

Un vēl – atšķirībā no radiatoru apkures, kur nepieciešams sistēmā uzturēt par 65° siltumnesēja temperatūru, zemgrīdas apsildes sistēmā pietiek ar 35°.

Jā, Uponor Smatrix Pulse spēj ne vien apsildīt, bet arī dzesēt. Izmantojot pielāgotas dzesēšanas sistēmas, termostats nodrošinās nepieciešamo komforta līmeni arī tad, kad ārā plus trīsdesmit pieci. Izvairoties no dzesēšanas sistēmas kondensācijas un lai pasargājot māju no bojājumiem, tiek izmantota kontroles funkcija, kas mēra ne tikai temperatūru, bet arī mitrumu, un attiecīgi regulē dzesēšanu.