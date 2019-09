Ministrs: Krīzes gadījumā Latvijai recesija nedraud, taču iespējama stagnācija

"Tas nav tikai no Latvijas, bet arī no citām Eiropas valstīm. Ja Lielbritānijā apstāsies ekonomiskā izaugsme, tad viņiem arī nebūs nepieciešamas papildu preces, līdz ar to – sajūtas nav drošas," saka Reirs.

"Tādēļ saku – šis mūsu IKP izaugsmes samazinājums no +3,5% līdz +2,8% mums ir izņēmis no budžeta ap 200 miljoniem, ko varētu izmantot pie lielākas ekonomiskās izaugsmes. Tas ir piesardzīgi. Esam samazinājuši budžeta deficītu no 0,7% līdz 0,49% no IKP. Piesardzība tur, kur varam, lai neapdraudētu attīstību – to arī ievērojam. Budžeta deficītu mazināsim tuvākos trīs gadus, līdz 2023. gadā mums jābūt sabalansētam budžetam. Jāatgādina, ka Lietuvā ir sabalansēts budžets pēdējos divus gadus, Igaunijā – visu mūžu," saka ministrs.