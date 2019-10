Apstiprināti metodikas grozījumi elektrības sadales sistēmas pakalpojumu tarifu samazināšanai

Publiskās konsultācijas laikā ikviens interesents SPRK varēja iesniegt priekšlikumus un komentārus par konsultācijas dokumentu. Kopumā saņemti 27 priekšlikumi un komentāri, no kuriem desmit ņemti vērā un uz astoņiem sniegtas skaidrojošas atbildes par metodiku. Šie viedokļi saņemti no AS "Latvenergo", SIA "RTO Elektrotīkli", AS "Sadales tīkls" un no elektroenerģijas lietotāja.